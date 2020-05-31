أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة أن مسابقة كأس مصر للموسم الجاري لن تلغى مهما كانت تبعات جائحة فيروس كورونا.

صرح فضل خلال استضافته عبر قناة صدى البلد "كأس مصر لن يلغى لأنه مرتبط بالجمعية العمومية، كما أنه يتبقى به 9 مباريات فقط عكس بطولة الدوري (149 مباراة)".

وأضاف "تحديد بطل الدوري للموسم الجاري حال إلغاء المسابقة، قرار يخص اللجنة الخماسية بعد اجتماع ودراسة كل الجوانب والملفات، ولا يعيبنا عدم وجود بند في اللائحة يتعامل مع حالة الإلغاء لأنه لم يتوقع أحد أو يتخيل الظرف الحالي، بل كلها ظروف استثنائية تحدث مرة كل 100 عام".

وأشار "الاتحاد الدولي أكد أن عودة النشاط من عدمه قرار يخص الحكومة، ومن جانبنا جهزنا سيناريوهات منذ أكثر من شهرين سواء بعودة النشاط من عدمه".

وأوضح "ننتظر نتائج اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بين رئيس اتحاد الكرة ووزير الرياضة، ثم نعقد جلسة مع الأندية لترتيب الأوضاع، كل سيناريوهات استكمال الدوري موجودة، لدينا خطة، دورنا فني، ولكن هناك ملفات أخرى مالية وطبية وغيرها".

وأتم محمد فضل تصريحاته في هذا الشأن "تكلفة استكمال الدوري أكثر من 90 مليون جنيه".