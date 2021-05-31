تراجع العجز الكلي للموازنة العامة إلى 5% في 8 أشهر

• 11.8% زيادة في الإيرادات العامة للدولة لتسجل 625.412 مليار جنيه

تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الحالي (يوليو – فبراير)، بشكل طفيف ليسجل 5%، مقابل 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك وفقا للتقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية اليوم.

وبحسب التقرير، فإن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 11.8%، لتسجل 625.412 مليار جنيه، مقابل 551.251 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، كما ارتفعت المصروفات 10.4%، لتسجل 941.022 مليار جنيه، مقابل 851.745 مليار خلال الفترة نفسها العام المالي الماضي.

كذلك ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 10.5%، لتسجل 467.757 مليار جنيه، مقابل 422.992 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وزادت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5.2%، لتسجل 234.2 مليار جنيه، مقابل 222.5 مليار جنيه.

وتراجعت ضرائب الجمارك بنسبة 7.3%، لتسجل 22.838 مليار جنيه، مقابل 24.661 مليار جنيه، كما تراجعت قيمة الضريبة على الدخل 18.17%، لتسجل 163.925 مليار جنيه، مقابل 138.713 مليار جنيه.

وشهدت الايرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 22.9%، لتسجل 157.6 مليار جنيه، مقابل 128.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما ارتفعت أجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.7%، لتسجل 211.243 مليار جنيه، مقابل 194.274 مليار جنيه، وكذلك ارتفعت البدلات النقدية والعينية 8.8%، لتسجل 172.659 مليار جنيه، مقابل 158.56 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.3%، لتسجل 149.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – فبراير من العام المالي الجاري، مقابل 127.5 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالي الماضي، وزاد دعم السلع التموينية 26.6%، ليرتفع إلى 41.707 مليار جنيه، مقابل 32.927 مليار جنيه.

وتراجع شراء السلع والخدمات بشكل طفيف بنسبة 0.13%، ليسجل 41.729 مليار جنيه، مقابل 41.786 مليار جنيه، فيما ارتفعت الفوائد المحلية بنسبة 10.8%، لتسجل 308.711 مليار جنيه، مقابل 278.413 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.