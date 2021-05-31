قمصان: أشكر الخطيب ومجلس الأهلي واعتذر للجماهير على توقف الإحتفال بالسوبر

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وجه سامي قمصان، مدرب الأهلي، الشكر لمحمود الخطيب، رئيس النادي، لما وجده من اهتمام كبير وتسهيل عودته من الدوحة للقاهرة لحضور جنازة والدته.

وكان قمصان قد تلقى نبأ وفاة والدته بعد نهاية مباراة السوبر الأفريقي الجمعة الماضية ليستقل أول طائرة عائدة للقاهرة دون انتظار طائرة البعثة.

وأكد سامي قمصان أنه لن ينسى ابدا موقف الخطيب وأعضاء المجلس لوقوفهم إلى جانبه في تلك المحنة.

وكتب مدرب الأهلي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أنه مقدر شعور الجميع موجها لهم الشكر في وفاة والدته معتذرا للجهاز الفني ونجوم الفريق وجماهير الأهلي لتوقف الاحتفال ببطولة السوبر بسبب وفاة والدته مؤكدا ان هذا الموقف يعكس قيمة وعظمة الأهلي.