بريمن يمدد عقد مديره الإداري ورحيل أعضاء المجلس الإشرافي

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أعلن نادي فيردر بريمن اليوم الاثنين تمديد عقد مديره الإداري فرانك باومان رغم الهبوط من دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا) بينما قرر الأعضاء الأربعة المنتخبون للمجلس الإشرافي للنادي برئاسة ماركو بوده عدم الترشح لولاية جديدة.

وذكر بريمن في بيانه أن الأعضاء الجدد بالمجلس الإشرافي سيتم انتخابهم خلال الجمعية العمومية المقبلة في سبتمبر القادم.

وقال اندرياس هويتزل أحد الأعضاء الحاليين بالمجلس "نرى أن الوقت قد حان لبداية جديدة منظمة، بمجلس إشرافي جديد لديه رؤية جديدة للأمور ، وبوجوه جديدة".

من جانبه قال بوده "الهدف الأكثر أهمية والمهمة الأكبر للإدارة هي إيجاد مدرب جديد في أسرع وقت ممكن وإعداد الفريق لدوري الدرجة الثانية بهدف الترقي".

وأكد باومان أن المدرب الجديد سيتم تقديمه في غضون أيام قليلة وسط تكهنات باقتراب ماركوس انفانج مدرب دارمشتاد من المنصب.

وأقال بريمن مدربه فلوريان كوفيلدت قبل جولة واحدة من نهاية موسم البوندسليجا لكن المدرب صاحب التاريخ في بريمن، توماس شاف فشل في إنقاذه من شبح الهبوط خلال المباراة الأخيرة من الموسم.