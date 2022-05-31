تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، غدا الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "تداعيات التغيرات المناخية على تصحر الأراضي والأمن الغذائي"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي وأيضا في إطار استعدادات مصر لتنظيم COP27.

تأتي الورشة، التي يديرها الكاتب والمفكر ياسر مصطفى عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي (سفراء المناخ) وتحت رعاية الاتحاد النوعي للمناخ.

يتحدث في ورشة العمل فودي يونس، ويتناول التصحر والأمن المائي وعلاقته بتغير المناخ، وإسراء السعيد عمار وتتناول التصحر وفقدان التنوع البيولوجي، بينما تتطرق هبة الباجوري إلى "نمذجة الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية بين الرصد والتكيف".

تأتي الورشة تحت رعاية ياسر مصطفى عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، ونهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ومجدي علام رئيس الاتحاد النوعي للمناخ.

وأكد مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوربي ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخ، أن فترات الجفاف الطويلة تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرض، موضحا أن أحد الأسباب الرئيسية للقلق بالنسبة للمزارعين هو التصحر، والذي يقدر حاليا بما يتراوح بين 30 و35 ضعف المعدل التاريخي ويتقدم بسرعة.

وأشار إلى أن التصحر ينتج عن التدهور المستمر للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة بسبب تغير المناخ والأنشطة البشرية، لافتا إلى أن الطريقة الوحيدة لضمان الأمن الغذائي في المستقبل هي ضمان مرونة الأرض فنحن بحاجة للتأكد من أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لديهم الموارد التي يحتاجون إليها لخفض تكاليف تغير المناخ.