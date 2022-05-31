تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة.. ومتابعة نتيجة القبول إلكترونيا

تفتح وزارة التربية والتعليم، غدا، باب التسجيل الإلكترونى للتقديم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، ويستمر التقديم حتى 30 يونيو الحالى، من خلال التطبيق الإلكترونى المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg).

وحددت الوزارة، سن التقديم للصف الأول الابتدائى بحيث لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، على ألا يقل سن التقديم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات للمدارس الرسمية و5 سنوات للمدارس الرسمية لغات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقا للقرار الوزارى رقم 154، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وأشارت إلى أنه يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال الموقع الإلكترونى، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائى)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمدارس فى حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكترونى بنفسه خلال فترة التقديم الإلكترونى، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب فى الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكترونى، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.

وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 يوليو يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وفى الجيزة، أعلنت المحافظة بدء التقديم فى المرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس اللغات الرسمية والرسمية المتميزة بالمحافظة للعام الدراسى المقبل 2022 /2023، بداية من غد وحتى نهاية الشهر الحالى.

وأشارت المحافظة، إلى أهمية التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر المقبل من العام الحالى، مشددة على ضرورة الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأضافت المحافظة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن: أصل شهادة ميلاد الطفل «كمبيوتر»، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وملفا كاملا بالدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن، منوها إلى عدم دفع أى مبالغ أو تبرعات خارج المصروفات لأى سبب وتحت أى مسمى.