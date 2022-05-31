القبض على المتهم بالاعتداء على رجل وابنه بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنا تضرر أحد المواطنين من قيام بعض الخارجين عن القانون بالتعدى عليه وابنه بالضرب محدثين إصابته مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.



وبفحص الفيديو، تبين أنه بتاريخ مايو الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات بوصول شخص، مقيم بدائرة المركز، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وبسؤال شقيقه اتهم شخص، مقيم بدائرة المركز بالتعدى على شقيقه بالضرب باستخدام عصا دون استخدام أسلحة نارية أو بيضاء، مما أدى إلى حدوث إصابته على إثر مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بسيارتهما.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.



وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لإدعائه الكاذب.