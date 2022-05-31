الشربيني والحمامي تلحقان بركب المتأهلين لربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش سيدات

تأهلت نورالشربيني وهانيا الحمامي إلي الدور ربع النهائي من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية «PSA 2022» للرجال والسيدات، والتي تقام في الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 3 من يونيو المقبل.

وشهد الدور الثالث من البطولة منافسات قوية من اللاعبات مساء الإثنين، حيث فازت نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، على البلجيكية نيل جيلس، المصنفة الحادية عشر عالميًا، بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «3-11، 2-11 و3-11».

كما تأهلت هانيا حمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، على الماليزية راشيل أورلاندو، المصنفة الخامسة والثلاثون عالميًا، بثلاث أشواط نظيفة كذلك، وبواقع: «11-5، 11-3 و11-8».

فيما فازت النيوزيلندية جويل كينج، المصنفة الخامسة عالميًا، علي الأمريكية أوليفيا فيشر، المصنفة العاشرة عالميًا، بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «8-11، 9-11 و9-11».

وأخيرًا، فازت الماليزية سيفا سانجاري سوبرامانيام، المصنفة العشرين عالميًا، على الأسترالية دونا لوبان، المصنفة السابعة و الثلاثون عالميًا، بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: «11-7، 11-8، 6-11 و11-8».

وتلتقي نور الشربيني في الدور ربع النهائي مع الماليزية سيفا سانجاري سوبرامانيام، يوم الأربعاء المقبل، فيما تلتقي هانيا الحمامي مع النيوزيلندية جويل كينج، في اليوم ذاته.

وشهدت منافسات اليوم من البطولة تواجد أحمد حسن، نجم الأهلي وقائد منتخب مصر السابق، رفقة الإعلامي عمر ربيع ياسين، والذيين حرصا على متابعة منافسات البطولة.

انطلقت النسخة العاشرة من البطولة في الـ27 من مايو الجاري بمشاركة 96 لاعبًا ولاعبة من 21 دولة، وبجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار، وتحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.