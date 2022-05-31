دبلوماسي روسي: الكرة في ملعب واشنطن بشأن محادثات استعادة الاتفاق النووي الإيراني

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الكرة في ملعب واشنطن فيما يتعلق بمحادثات استعادة الاتفاق النووي مع إيران.

وقال أوليانوف، عبر قناته على "تليجرام" اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام روسية: "لقد جرى تعليق محادثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة منذ 10 مارس الماضي، بينما منسق الاتحاد الأوروبي لشؤون إيران خلال زيارته الأخيرة إلى طهران أظهر بعض المرونة وينتظر الآن ردًا من جانب الولايات المتحدة"، مؤكدا أن الكرة حاليا في ملعب واشنطن.

وكانت إيران قد أكدت في وقت سابق، على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، أن الدور الروسي في المفاوضات حول العودة للامتثال للاتفاق النووي قد يتأثر بالعملية العسكرية الجارية في أوكرانيا والخلافات الروسية الغربية على خلفية هذه الأحداث.

يُذكر أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أعلن في 16 مايو الجاري أن نص الوثيقة الخاصة باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وصل إلى درجة عالية من الجهوزية، قائلا إنه "في حال اتخاذ قرار سياسي من قبل الأطراف يمكن استعادة الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن".