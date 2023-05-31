ممثلة حزب الكرامة: تشكيل الأعلى للتعليم والتدريب لا يرقى للمستوى المطلوب

قالت منى كمال، ممثلة حزب الكرامة، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يجب أن يكون جهة مستقلة.

وأضافت خلال جلسة مناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اليوم الأربعاء، أن التشكيل ضمن مشروع القانون لا يرتقي للمستوى المطلوب.

وذكر أن التشكيل في المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي متميز ويشمل كل الجهات المطلوبة، داعية إلى تشكيل لجنة ممثلة من كل الوزارات المختلفة.

وشددت على أهمية عدم إغفال وجود وزارة التعاون الدولي ضمن اللجنة؛ لأنها منوط بها المنح المقدمة للطلاب والدارسين، ووزارة الخارجية لأنها تقدم المنح للقيادات.

ودعت إلى مراجعة المجالس القائمة بالفعل، معقبة: «منعملش مجالس على مجالس، نراجع المجالس الموجودة، ونؤسس مجلس واحد منوط به تحقيق الأهداف التي نرغب فيها».

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.