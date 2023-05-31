ميدفيديف: أي مسئول بريطاني يعتبر هدفا مشروعا لأن لندن في حالة حرب مع موسكو

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن "أي مسؤول بريطاني يمكن اعتباره هدفا مشروعا لأن بريطانيا بحكم الأمر الواقع في حالة حرب مع روسيا".

وأضاف ميدفيديف، تعليقا على تصريح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي بأن أوكرانيا لها الحق في مهاجمة روسيا خارج أراضيها، إن "بريطانيا العظمى تعمل كحليف لأوكرانيا، حيث تزودها بالمساعدات العسكرية على شكل معدات ومتخصصين، أي بحكم الأمر الواقع تشن حربا غير معلنة ضد روسيا".

وتابع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أنه في مثل هذه الحالة يمكن اعتبار أي من مسئول بريطاني، سواء كان عسكريا أو مدنيا، مساهما في هذه الحرب وهدفا عسكريا مشروعا.