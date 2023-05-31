محافظة القاهرة: غلق المحال والمطاعم والكافيهات المخالفة بحي المعادي

شن اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، جنوبي محافظة القاهرة، بالتعاون مع رجال المتابعة الميدانية وإدارات الإشغالات والمرافق والمحلات والبيئة، حملة لمراجعة تراخيص المحال والمطاعم والكافيهات، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للجمهور.

وأكد بحيري، اليوم الأربعاء، غلق وتشميع حضانة تعمل بدون ترخيص في شارع 70 وأخرى في شارع 13، موضحًا أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وأشار بحيري، إلى غلق وتشميع محل موبايلات مخالف داخل جراند مول بالمعادي، إضافة إلى تشميع محل حلواني بدون ترخيص شارع 200 دجلة، موضحًا أنه تم غلق محل خباز وكافية بدون ترخيص بشارع دجلة بواسطة إدارة المرافق والمحلات.

وأكد رئيس حي المعادي، غلق وتشميع مطعم بدون ترخيص بشارع 199 دجلة، فضلًا عن غلق وتشميع مطعم بدون ترخيص بشارع 9، موجهًا فرق المتابعة الميدانية ووحدات الرصد بالمرور المستمر على الشوارع والميادين للتصدي لكل أوجه التعديات ومصادرة الإشغالات.