وزير الشئون الخارجية الهندي يزور جنوب أفريقيا وناميبيا يونيو المقبل

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم الأربعاء، أن وزير الشئون الخارجية الهندي "د. إس. جايشانكار" سيقوم بزيارة رسمية لكل من جنوب أفريقيا وناميبيا خلال الفترة ما بين يومي الأول والسادس من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن وزير الشئون الخارجية الهندى سيزور جنوب أفريقيا خلال الفترة مابين يومي الأول والثالث من يونيو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس المقرر عقده في مدينة كيب تاون.

وأضافت أن الوزير الهند يسيعقد أيضا اجتماعا مع نظيرته في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، وأنه من المتوقع أيضا أن يعقد اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس.

وجاء في البيان أن وزير الشئون الخارجية الهند سيلتقي أيضا مع أعضاء الجالية الهندية في مدينة كيب تاون.

وفيما يتعلق بزيارته لناميبيا، ذكرت الوزارة في بيانها أن الوزير جايشانكار سيزور ناميبيا خلال الفترة مابين 4 - 6 يونيو، وأن هذه ستكون أول زيارة يقوم بها وزير شئون خارجية هندي لناميبيا، وأنه سيلتقي خلالها مع كبار المسئولين ووزراء الحكومة هناك.

وتابع البيان أن الوزير الهندي سيشارك في رئاسة الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الهندية الناميبية المشتركة، وذلك بالمشاركة مع نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية ناميبيا "نيتامبو ناندى إنديتواه"، وأنه سيلتقي مع أعضاء الجالية الهندية في ناميبيا.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي زيارة وزير الشئون الخارجية الهندي لجنوب أفريقيا وناميبيا إلى تعزيز علاقات الهند القوية مع هاتين الدولتين.