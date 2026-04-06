تحقيق أممي في قصف إسرائيلي بسوريا أدى إلى استشهاد مدني

باشرت الأمم المتحدة تحقيقا في هجوم نفذته إسرائيل وأسفر عن استشهاد شاب في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، وذلك في ظل تصاعد التوغلات والانتهاكات على الحدود.

وفي بيان صدر أمس السبت، أفادت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) بأن مراقبيها رصدوا دبابة إسرائيلية من الجانب المعروف بـ"ألفا" تطلق قذيفتين عبر خط وقف إطلاق النار، دون تحديد موقع سقوطهما، مؤكدة بدء تحقيق رسمي في الحادثة، بحسب تلفزيون سوريا.

وأعربت القوة الأممية عن قلقها من استمرار خروقات اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، مشيرة إلى أنها تواصل التنسيق مع الجانبين، وداعية إلى وقف جميع الانتهاكات فورا.

كما شددت على أن استهداف المدنيين يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس وتجنب أي تصعيد إضافي.

ووفق تقارير ميدانية، فقد قُتل شاب سوري قرب منطقة الرفيد نتيجة نيران دبابة إسرائيلية.

ووقع الاستهداف في أثناء توجه الضحية لتفقد مواشيه قرب الشريط الحدودي مع الجولان المحتل، حيث أصابت قذيفة سيارته بشكل مباشر، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، والتي غالبا ما تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، إلى جانب عمليات اعتقال وتضييق على السكان المحليين.

ومنذ التطورات التي شهدتها البلاد أواخر عام 2024، تتكرر هذه الحوادث عبر توغلات ميدانية وإجراءات تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، خصوصا في المناطق الحدودية.