اليونيفيل: هجمات قرب مواقعنا في جنوب لبنان قد تستدعي ردا ناريا

أعربت قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء إطلاق مقاتلي حزب الله وجنود إسرائيليين مقذوفات ورصاصا على مواقعها أو بالقرب منها، قائلة إن هذه الأعمال تتسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وأضافت في بيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات التي يشنها كل من مقاتلي حزب الله والجنود الإسرائيليين من قرب مواقعنا، والتي قد تستدعي ردا ناريا».

وأشارت إلى أنها تشعر أيضا بالقلق إزاء وجود مقاتلين بالقرب من أماكن إقامة وعمل قوات حفظ السلام، حيث إن هذه الأماكن أيضا عرضة للاستهداف.

وشددت على أن هذه الأنشطة تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر، وتابعت: «نُذكّر جميع الأطراف الفاعلة على الأرض بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات».

وحثت اليونيفيل الجميع وضع سلاحهم جانبًا والعمل بجدية من أجل وقف إطلاق النار، ونوهت إلى أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.

وحذرت من أن إطالة أمد الصراع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار لكلا الجانبين.



