ترامب: حرب إيران ستنتهي خلال أيام وليس أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الحرب ضد إيران ستنتهي خلال أيام وليس أسابيع.

وردا على سؤال عما إذا كان جدوله الزمني الذي يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لحرب إيران لا يزال قائما، وفقا لشبكة "اي بي سي نيوز"، قال ترامب: "يحب الانتهاء من الحرب في غضون أيام لأنه لا يمكن لأي مجموعة عاقلة من الناس أن يتحملوا العقوبة التي ستنزل بهم إذا لم يحدث ذلك".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله لشبكة "ايه بي سي" إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإذا لم يحدث ذلك، فسنفجر البلد بأكمله".

وردا على سؤال عن إمكانية تأجيل الموعد النهائي الذي حدده لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قال ترامب: "لا أريد التحدث عن الأمر".

وفيما يتعلق بما إذا كانت القوات الأمريكية ضرورية على الأرض، قال ترامب: "لا أعتقد أن ذلك ضروري لكنني لا أستبعد أي شيء".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توعد ترامب بشن هجمات على محطات الطاقة والجسور الإيرانية، والبنية التحتية المدنية إذا لم يتم إعادة فتح مضيق هرمز.

من جانبه، قال نائب مدير الاتصال والمعلومات في مكتب الرئيس الإيراني، في منشور على تطبيق "إكس" إن "إيران لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا عندما يتم تخصيص نظام قانوني جديد نحصل من خلاله على جزء من رسوم العبور لتعويض جميع الخسائر الناجمة عن هذه الحرب" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.