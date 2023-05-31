سيف عيسى يتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم للتايكوندو بأذربيجان

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تأهل البطل الأولمبي سيف عيسى إلى منافسات ربع نهائي ببطولة العالم للتايكوندو والتي تستضيفها اذربيجان خلال الفترة من 29 مايو الى 4 يونيو 2023.

واستطاع "عيسى " التغلب على منافسه بطل مالي اسماعيل كوليبالي بنتيجة 2-0 في منافسات وزن 80 كجم وذلك في مباراة دور ال 16 ليضمن مقعدا ضمن الثمانية الكبار.

وكان عيسى قد تغلب على بطل أفغانستان فارزارد منصوري في دور ال 32.

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و6 سيدات، وهم:يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآيه شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.