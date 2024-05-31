لقاء نادر بين وزيري دفاع أمريكا والصين على هامش «حوار شانجريلا» في سنغافورة

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الصيني، الجديد، دونج جون محادثات مباشرة "نادرة" اليوم الجمعة، على هامش "حوار شانجريلا" الأمني الذي انطلق في سنغافورة، اليوم الجمعة لمدة ثلاثة أيام.

وقال الجانبان إن المناقشات الثنائية شملت قضايا تتعلق بتايوان وبحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن أعرب عن مخاوفه إزاء أنشطة الجيش الصيني حول تايوان. وتحدث أيضا عن دور الصين في دعم صناعة الدفاع الروسية.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن هذه المحادثات هي الأولى وجها لوجه بين وزيري دفاع أمريكا والصين، وأول مناقشات من نوعها لأوستن مع نظيره الصيني منذ أواخر عام 2022، عندما التقى أوستن وزير الدفاع الصيني آنذاك، وي فنج في كمبوديا لحضور اجتماع وزراء الدفاع الإقليميين.

ويعتزم مئات الوزراء والمسؤولين والخبراء العسكريين من مختلف أنحاء العالم، المشاركين في مؤتمر "حوار شانجرلا" مناقشة نقاط التوتر والتهديدات الحالية في العالم.

ومن المتوقع أيضا مناقشة قضاي مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني والأنواع المستقبلية من الحرب.