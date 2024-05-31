وزير التعليم يحذر الطلاب من الغش: العصا الإليكترونية ستمر في الطرقات داخل اللجان ‏

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة تتطلب مستويات مختلفة من الفهم، مشيرا إلى تخصيص الأسئلة لتشمل 30% للفهم البسيط، و40% للفهم العميق، و30% لقياس المستويات العليا في التفكير؛ بهدف قياس قدرات الطلاب بشكل دقيق.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن تحصيل كل الطلاب الدرجات النهائية أو رسوب الجميع؛ يعد «عيبا» في الاختبار.
وأشار إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد أو ورقة «بابل شيت»، سيتم تصحيحها إلكترونيًا دون أي تدخل بشري في عملية التصحيح.
وأوضح طريقة تصحيح الإجابة في حالة تغيير الطالب رأيه، ناصحا الطلاب بوضع علامة (X) على الإجابة الخاطئة في حالة تراجعه عن الإجابة وتظليل الإجابة الصحيحة.
وشدد على ضرورة التزام الطلاب بقواعد الامتحان، محذرًا من ارتكاب أي مخالفات، قائلا: «في حال رصد سوء السلوك مع زميل في اللجنة أو مع الملاحظ وحرر للطالب محضر سيحرم من الامتحان، لكن هناك توجيهات صادرة من الوزارة على ضرورة التعامل مع الطلاب كأبناء».
وأوضح أن التفتيش الإلكتروني سيتم على أبواب المدارس لمنع دخول الموبايلات أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، كما أنه سيتم أيضًا التفتيش داخل لجان الامتحانات بين الطرقات لمنع الغش.
وتابع:«عند الدخول من بوابة المدرسة يتم التفتيش بالعصا الإليكترونية، لكن أثناء سير الامتحان سيمر الملاحظ في الطرقات داخل اللجان، في المسافة بين الديسك والثاني بالعصا، لأن هناك حيل كثيرة الأولاد يدخلوا بها للتحايل بالدخول بالموبايل والسماعات وهناك واي فاي».