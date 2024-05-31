وزير التعليم يحذر الطلاب من الغش: العصا الإليكترونية ستمر في الطرقات داخل اللجان ‏

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة ‏تتطلب مستويات مختلفة من الفهم، مشيرا إلى تخصيص الأسئلة لتشمل 30% للفهم البسيط، ‏و40% للفهم العميق، و30% لقياس المستويات العليا في التفكير؛ بهدف قياس قدرات الطلاب ‏بشكل دقيق‎.‎

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON E‏» مساء الخميس، أن تحصيل كل الطلاب الدرجات النهائية أو رسوب الجميع؛ يعد ‏‏«عيبا» في الاختبار. ‏

وأشار إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد أو ورقة «بابل شيت»، سيتم تصحيحها إلكترونيًا دون أي ‏تدخل بشري في عملية التصحيح. ‏

وأوضح طريقة تصحيح الإجابة في حالة تغيير الطالب رأيه، ناصحا الطلاب بوضع علامة ‏‎(X) ‎على الإجابة الخاطئة في حالة تراجعه عن الإجابة وتظليل الإجابة الصحيحة‎.‎

وشدد على ضرورة التزام الطلاب بقواعد الامتحان، محذرًا من ارتكاب أي مخالفات، قائلا: «في ‏حال رصد سوء السلوك مع زميل في اللجنة أو مع الملاحظ وحرر للطالب محضر سيحرم من ‏الامتحان، لكن هناك توجيهات صادرة من الوزارة على ضرورة التعامل مع الطلاب كأبناء».‏

وأوضح أن التفتيش الإلكتروني سيتم على أبواب المدارس لمنع دخول الموبايلات أو أي أجهزة ‏إلكترونية أخرى، كما أنه سيتم أيضًا التفتيش داخل لجان الامتحانات بين الطرقات لمنع الغش.‏

وتابع:«عند الدخول من بوابة المدرسة يتم التفتيش بالعصا الإليكترونية، لكن أثناء سير الامتحان ‏سيمر الملاحظ في الطرقات داخل اللجان، في المسافة بين الديسك والثاني بالعصا، لأن هناك حيل ‏كثيرة الأولاد يدخلوا بها للتحايل بالدخول بالموبايل والسماعات وهناك واي فاي». ‏