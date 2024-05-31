الحكومة: محدودو الدخل لن يتحملوا الجزء الأكبر من رفع أسعار الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محدودي الدخل لن يتحملوا الجزء الأكبر من رفع أسعار الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن شرائح الاستخدام الأكبر هي التي ستتحمل وذلك طبقًا لآلية الدعم التبادلي المعمول بها.

وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت خطة زيادة توفير الموارد ورفع سعر الكهرباء تتضمن وقف العمل بتخفيف الأحمال من عدمه.

في سياق غير بعيد، صرح الحمصاني بأنه لن يتم التحول للدعم النقدي (كما طُرح مؤخرا) إلا بعد التوافق عليه مجتميعا عبر الحوار الوطني.

ولفت إلى أن كل أطياف المجتمع يجب أن تتوافق على إمكانية تطبيق هذا التحوُّل من عدمه، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.

وأفاد الحمصاني، بأنه حال التحول إلى الدعم النقدي، فإن المنظومة ستتضمن تحديد قيمة الدعم عن كل مواطن، ومن ثم احتساب قيمة دعم الأسرة وفقا لعدد أفرادها.