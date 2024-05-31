قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تكلفة سعر رغيف شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة لتصل إلى 125 قرشا، معقبا:« من30 سنة وسعر الرغيف الخبز 5 قروش والتكلفة بتزيد».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الجمعة، أن الحكومة تهدف من وراء القرار إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه، لافتا أن فكرة التحول للدعم النقدي سيتم طرحها للحوار المجتمعي عبر «الحوار الوطني» لتحديد إمكانية التطبيق.

وأوضح أنه سيتم استطلاع رأي المواطنين من خلال الحوار الوطني والذي يضم العديد من نواب الشعب والأحزاب والسياسيين، حول إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر عبر بطاقات الدفع، أو الاستمرار على الوضع الحالي.

وأشار إلى تخصيص الدولة 125 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز في الموازنة الجديدة، والتي تبدأ مطلع يوليو المقبل، قائلا إن هناك 24 مليون بطاقة تموينية سيتم توزيع الدعم المخصص للخبز المقدر بـ 125 مليار على هذه البطاقات.

وذكر أن قيمة الدعم المادي سوف تكون متغيرة لتزيد وفقا لمعدلات التضخم كما أنه سيتم توزيعها وفقا لعدد الأفراد على كل بطاقة، مشيرا إلى أنه في حال الموافقة على التحول للدعم النقدي، سيتم تطبيقه بدءًا من الموازنة التي تلي المقبلة.