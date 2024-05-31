الأردن يعلن استضافة مؤتمر دولي حول غزة في 11 يونيو المقبل

أعلن الأردن عن استضافة مؤتمر دولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، وذلك في الحادي عشر من يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة.

وأكد الديوان الملكي الأردني، في بيان اليوم، أن المؤتمر سيعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ويهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.