محافظ أسيوط: ذبح 655 أضحية بالمجازر الحكومية خلال عيد الأضحى

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط نجاح منظومة العمل التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالمحافظة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي شملت الإشراف الكامل على أعمال الذبح بالمجازر الحكومية وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال تداول وبيع اللحوم، بما ساهم في الحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للأسر بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المجازر الحكومية شهدت خلال أيام العيد نشاطًا مكثفًا، حيث تم ذبح 655 أضحية تحت إشراف بيطري دقيق، في إطار منظومة متكاملة هدفت إلى ضمان سلامة اللحوم وحماية المواطنين من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فضلًا عن الحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على الصحة العامة والبيئة.

وأشار المحافظ إلى أن الإقبال المتزايد على الذبح داخل المجازر الحكومية يعكس تنامي وعي المواطنين بأهمية اتباع الإجراءات الصحية السليمة، مؤكدًا أن الذبح داخل المجازر المعتمدة يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة من التلوث، إلى جانب ضمان الكشف البيطري على الأضاحي واللحوم وفق الاشتراطات المعتمدة.

وثمن محافظ أسيوط جهود مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية وجميع العاملين بها، وخاصة أطباء المجازر الذين واصلوا أداء مهامهم بكفاءة على مدار أيام العيد، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذت بالتوازي مع أعمال الذبح أسهمت في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات البيطرية المقدمة.

وأكد علوان، أن المحافظة مستمرة في دعم جهود مديرية الطب البيطري للقيام بدورها في الرقابة والمتابعة والتوعية، بما يسهم في حماية الصحة العامة وصون البيئة وترسيخ منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.