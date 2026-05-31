محافظ البحيرة: فتح 5 مواقع جديدة لدعم منظومة استلام محصول القمح

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، انتظام أعمال توريد القمح المحلي بمختلف مواقع الاستلام على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن اقترب من 362 ألف طن، بما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتحقيق المستهدف من محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

وأوضحت عازر، أن المحافظة تتابع بشكل يومي سير أعمال التوريد من خلال التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين وتذليل أية معوقات قد تواجههم خلال الموسم.

وأضافت أن المحافظة فتحت 5 مواقع تخزينية جديدة لاستيعاب الزيادة في الكميات الموردة، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين والاستلام، بما يضمن انسيابية حركة التوريد وسرعة تداول المحصول دون حدوث تكدسات، ليصبح إجمالي عدد المواقع المخصصة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة 44 موقعًا تخزينيًا، تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع، والتي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير الفنية لاستقبال المحصول والحفاظ على جودته وتقليل الفاقد، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.

وشددت عازر على استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة الميدانية اليومية لكافة مواقع الاستلام، مع تكثيف أعمال الرقابة والالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات التوريد، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الموسم الحالي.