عادت حركة المرور إلى طبيعتها عبر طريق ممر برينر السريع في النمسا، اليوم الأحد، بعدما تسبب محتجون في إغلاق الطريق الجبلي الرابط بين ألمانيا وإيطاليا، لفترة طويلة في اليوم السابق.

وأظهرت الكاميرات الخاصة بشركة "أسفيناج" لتشغيل الطرق السريعة، وجود ازدحام مروري كثيف في بعض المناطق على طول الطريق الذي يمر عبر ولاية تيرول النمساوية، دون أن ترد أي تقارير أولية بشأن حدوث أي اختناقات مرورية أو تأخيرات.

ومن جانبه، ذكر نادي "أو إيه إم تي سي" النمساوي لسائقي السيارات، أن العديد من الراغبين في قضاء العطلات قاموا بتأجيل رحلاتهم، وينطلقون الآن بعد رفع الإغلاق.

وكان قد تم أمس السبت، تنظيم مظاهرة احتجاجا على الازدحام المروري في المنطقة عند الممر الحدودي الواقع بين النمسا وإيطاليا. وحثت السلطات المواطنين على تجنب الرحلات غير الضرورية وأغلقت الممر أمام حركة المرور لعدة ساعات.