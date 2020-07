أوزيل يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

هنأ مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي، جميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى.

ونشر أوزيل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا:" عيد أضحى سعيد لكل أخوتي وأخواتي المسلمين، أتمنى أن يكون الجميع في أرجاء العالم آمنين وفي حالة جيدة، خلال تلك الأوقات العصيبة".

يذكر أن أوزيل يعاني مؤخرًا من عدم المشاركة في المباريات مع المدفعجية، ويرغب النادي في رحيله بسبب راتبه المرتفع للغاية، في الوقت الذي يتمسك فيه اللاعب بالبقاء، وفقًا للتقارير الصحفية الأوروبية

ويلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي، غدًا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في مباراة هامة للغاية للمدفعجية على الجانب المادي، بالإضافة لإمكانية المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، مواجهة من العيار الثقيل بين التلميذ أرتيتا والأستاذ جوارديولا.

Happy Eid-al-Adha to all my Muslim brothers & sisters. 🕌 May everyone in the world stay safe and well during these difficult times. 🤲🏼❤️ Kurban Bayramımız kutlu olsun! #M1Ö pic.twitter.com/21y23bwHzY