سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة يستعرض نتائج إيجابية لرئاسة بلاده لمجلس الأمن

في ختام رئاسة ألمانيا لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، استعرض سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، نتائج إيجابية رغم العراقيل الكثيرة في أهم هيئة تابعة للأمم المتحدة.

وقال هويسجن اليوم الجمعة في نيويورك، إنه حتى في مناخ يسوده التصرفات القومية المنفردة، كان من المجدي عدم إرجاء مشروعات طموحة في مجلس الأمن، موضحا أنه على الرغم من معرفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعترف على سبيل المثال بتغير المناخ، تم طرح قرار بشأن قضية النزاعات المرتبطة بتغير المناخ ووضع حجر أساس بذلك لمزيد من التطور.

وذكر هويسجن أنه تم بذل كافة الجهود أيضا بشأن مسألة المساعدة الإنسانية عبر الحدود في سورية، والتي وافق عليها مجلس الأمن في نهاية المطاف على تمديد محدود يلبي بشكل أساسي مطالب روسيا، وقال: "لا يوجد إحباط، فقد حاربنا بشدة".

يُذكر أنه تم انتخاب ألمانيا لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لمدة عامين، وترأست ألمانيا المجلس خلال يوليو الجاري.