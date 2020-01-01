محافظ بني سويف يتناول الإفطار مع أبناء الشهداء والأيتام في أول أيام العيد

ويؤكد : الرئيس السيسي يوصينا دائما بأن نكون معهم في كل المناسبات

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وحرم سيادته، على حضور إفطار جماعي مع أطفال أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وجيش مصر الأبيض من الأطباء، وأطفال دور الرعاية للأيتام، في تقليد جديد يؤكد حرص الدولة على التواجد مع ابنائها ورعايتهم في كل المناسبات

وحضر عدد كبير من أبناء الشهداء وأسرهم، والأطفال الأيتام ، وسط فرحة وبهجة أطفال مصر، وإجراءات احترازية ووقائية مشددة ، ومسافات تباعد مناسبة بين كل أسرة ، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

كما حضر الاحتفالية قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية بالصالة المغطاة بالأستاذ الرياضي في مقدمتهم : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام ،والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف، والأستاذة إحسان أبوريد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، بجانب حضور المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مؤسسة مسجد عمر بن العزيز الخيرية،والأستاذ محمد سيد مدير مؤسسة رعاية الأيتام.

وداعب محافظ بني سويف في أجواء أسرية وأبوية الأطفال، وحرص على إعطائهم العيدية والهدايا، والتقاط الصور التذكارية معهم وأسرهم وذويهم، وتناول معهم الإفطار في مشهد حضاري وإنساني، ساده الفرح والسعادة وضحكات الأطفال مع الأغاني الوطنية وأغاني العيد التي ضجت بها الصالة الرياضية المغطاة.

وقال محافظ بني سويف على هامش الفعالية "جئنا اليوم لنشارك أبناءنا فرحتهم بالعيد وإدخال السرور عليهم والبهجة لقلوبهم ، فالرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوصينا بأطفال مصر ، وأن نكون معهم في كل المناسبات ، فسيادته قدوتنا في ذلك ، واليوم شاهدنا فرحة أطفالنا وأبنائنا ، والعيد له طعم آخر معهم ، الفرحة والسرور والسعادة ، كل سنة ومصر كلها بخير في تقدم وازدهار ، تحيا مصر ، تحيا مصر، تحيا مصر".

كما وجه محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وعرفان لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة وأطباء مصر (جيش مصر الأبيض) الأبرار لبطولاتهم وتضحياتهم الخالدة، قائلاً لأبنائهم وذويهم إننا لن ننساهم ولن ننساكم، وإن مصر ستظل على العهد بارةً بأبنائها الكرام وممتنة لهم لما جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها، فمنهم من خاض معركة حفظ أمن واستقرار البلاد ، ومنهم من خاض معركة ضد فيروس كورونا ، وجميعهم بادروا بالتضحية بأغلى ما يملكون ، فتحية تقدير وفخر بأبناء مصر الأبرار.