بريطانيا تؤجل تخفيف قيود مكافحة جائحة كورونا مع ارتفاع حالات الإصابة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه سيتم تأجيل تخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، لمدة أسبوعين على الأقل؛ لأن أعداد المصابين ترتفع مرة أخرى.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفى، عقده اليوم فى لندن: "لقد حان الوقت للضغط على دواسة الكوابح".

كان من المقرر في الأصل تخفيف القيود غدا السبت، وفتح بعض الأماكن بما في ذلك الكازينوهات وصالات البولينج والسماح بالتجمعات مثل حفلات الزفاف المسموح بها.

وقد تم تأجيل عملية التخفيف لمدة أسبوعين على الأقل، وذكر جونسون أنه سيطبق سياسة إلزامية لارتداء الأقنعة الصحية الواقية، على سبيل المثال في المتاحف ودور السينما.

وكان جونسون قد حذر مؤخرًا من موجة ثانية من الإصابات في بريطانيا، قائلًا أمس الخميس إن معدلات الإصابة "ارتفعت" في 30 منطقة.

وتعد بريطانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة حوالي 46000 شخص حتى الآن، وقد تعرضت الحكومة لانتقادات بسبب تأخرها فى فرض قيود لمكافحة الجائحة.