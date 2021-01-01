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احتل سيف آسر لاعب منتخب مصر للجمباز المركز العاشر في منافسات الفردي للترامبلوين ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

واستطاع سيف الحصول على إجمالي نقاط 96.190 ، حيث حصل في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.810 احتل بهم المركز 14 من أصل 16 لاعب.

وفي التصفيات الثانية والجمل الاختيارية للاعب حصل سيف على إجمالي نقاط 50.380 ، ليأتي سيف في الترتيب العام بالمركز العاشر بإجمالي نقاط 96.190 بمشاركته الأولى بالأولمبياد.

ولم يستطع سيف التأهل للدور النهائي لمنافسات الترامبولين حيث يتأهل أول ثماني لاعبين فقط.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.