 وزير الخارجية الجزائري: أحمل رسالة إلى السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الجزائري: أحمل رسالة إلى السيسي تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

أ ش أ
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 11:34 م | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 11:34 م

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إنه يحمل رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مع نظيره الجزائري.

وأضاف لعمامرة أن الرسالة هي رسالة إخاء، وتؤكد الحرص على العمل سويا مع مصر، وتسجيل خطوات منيرة فى العلاقات بين مصر والجزائر.

وأشاد وزير الخارجية الجزائري بعلاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات.

 

 

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