أعلنت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن إيراد نهر النيل الأزرق خلال شهر يوليو بلغ 5 مليارات متر مكعب مقارنة بنحو 7.8 مليار متر مكعب في يوليو 2020 (بتراجع حوالي 2.8 مليار متر مكعب على أساس سنوي).

وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن جملة إيراد نهر عطبرة في شهر يوليو بلغ حوالي 4 مليارات متر مكعب مقارنة بنحو 2.8 مليار متر مكعب في يوليو 2020 (بزيادة بلغت 1.2 متر مكعب على أساس سنوي).

وأوضحت أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية اليوم السبت تجاوز 600 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة 230 مليون متر مكعب.

وبحسب البيان فقد بلغ معدل التصرفات خلف السدود السودانية، اليوم السبت: 560 مليون متر مكعب في الروصيرص، وفي سنار 500 مليون متر مكعب، وفي جبل الأولياء 85 مليون متر مكعب، وفي القربة 230 مليون متر مكعب، وفي مروي 525 مليون متر مكعب.

وأضاف البيان أن منسوب مياه النيل عند العاصمة السودانية الخرطوم بلغ 15.72 متر مكعب ليتبقى 78 سم حتى منسوب الفيضان الذي يقدر بنحو 16.50 متر مكعب.

ونبهت إلى أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط 30 سم؛ مطالبةً المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وكانت أديس أبابا قد أخطرت القاهرة والخرطوم، في 5 يوليو، ببدء الملء الثاني لحزان سد النهضة رسميا، فيما أعلنت انتهاء التخزين يوم 19 يوليو، دون الإفصاح عن حجم الملء، الذي قدره خبراء مصريون بنحو 3 مليارات متر مكعب.