 الإطار التنسيقي الشيعي العراقي: نقف إلى جانب الشعب وشرعية الدولة - بوابة الشروق
الأحد 31 يوليه 2022 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

الإطار التنسيقي الشيعي العراقي: نقف إلى جانب الشعب وشرعية الدولة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:29 م | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2022 - 11:29 م

أعلنت قوى الإطار التنسيقي الشيعي مساء اليوم الأحد، وقوفها مع الشعب العراقي في الدفاع عن حقوق المواطنين وشرعية الدولة والعملية السياسية والدستور وجميع مخرجاته القانونية.

ودعت قوى الإطار التنسيقي الشيعي إلى الحوار مع التيار الصدري، الذي يعتصم أنصاره في مبنى البرلمان.

وأكدت في بيان أنه "شعورا بالمسؤولية الشرعية والوطنية وأهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها العراق، يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية وخصوصا التيار الصدري".

وتشهد المنطقة الخضراء توافد أعداد غفير بعد دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للعشائر العراقية والقوات الأمنية والحشد الشعبي وجميع فئات المجتمع إلى الالتحاق بالاعتصام داخل مبنى البرلمان العراقي.

وحذرت قوى الإطار التنسيقي الشيعي أن هذه الدعوات" أمر خطير يعيد الى الذاكرة الإنقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية ما قبل التغيير ".

يشار إلى أن الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري حالت دون تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي تصدرت الكتلة الصدرية نتائجها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك