غياب سائق توك توك في ظروف غامضة بأسوان

تكثف الأجهزة الأمنية بأسوان، الجهود لكشف لغز غياب سائق توك توك رغم العثور على التوك توك بأحد المناطق الزراعية بطريق ترعة كاسل.



وكان مأمور مركز شرطة كوم أمبو العميد محمد هلال، تلقى بلاغا من أهالي قرية النجاجرة، يفيد بغياب "حمادة بكري"، ٢٥ سنة، سائق توك توك.



وكان أهالي القرية، تجمعوا بالطريق السريع الزراعي المجاور للقرية وهو ما تسبب في توقف الحركة، وعلى الفور تدخلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من فتح الطريق.



وكان الأهالي بالتعاون مع الأمن قاموا بالبحث عن سائق التوك توك، وبالفعل تم العثور على التوك توك بأحد المناطق الزراعية دون العثور على سائق التوك توك الغائب.



فيما واصلت الأجهزة الأمنية الجهود؛ للبحث عن سائق التوك توك الغائب.