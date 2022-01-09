حقيقة احتجاز شخص كفيف خلف باب حديدي بشقة بالجيزة

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كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على "فيس بوك" بشأن احتجاز شخص "كفيف" خلف باب حديدى بإحدى الشقق السكنية بالجيزة.

ورصد الأمن تداول إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خبراً يتضمن الادعاء باحتجاز شخص "كفيف" خلف باب حديدى مغلق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة ولا يسمح بخروجه ولا يعتنى به أحد.

بالفحص أمكن تحديد المواطن المعنى بالخبر، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبالانتقال تم التقابل مع شقيقيه وقررا أنهما يقيما بالشقة صحبة شقيقهما المذكور "كفيف" وأن الباب الحديدى بقصد حمايته أثناء تواجدهما بالخارج مع السماح له بالتواصل مع الجيران.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.