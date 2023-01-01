سوناك يمنح تصاريح نفط في بحر الشمال والغاز في أحدث تحول في السياسة الخضراء

التزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بمنح مئات التراخيص الجديدة لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال، فيما يكثف حزب المحافظين الحاكم من جهوده

لرسم خط سياسي فاصل بشأن سياسة الطاقة والبيئة، لمواجهة حزب العمال المعارض المتصدر لاستطلاعات الرأي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن الحكومة القول، إن أول تصاريح جديدة في جولة التراخيص الحالية سيتم إصدارها في فصل الخريف، مع توقعات بأن يبلغ مجموعها أكثر من 100 تصريح.

وقالت بلومبرج، إن الحكومة اقترحت أيضا، التزاما بجولات التراخيص المستقبلية، رغم أن ذلك سيتوقف على استمرار حزب سوناك في السلطة في الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في عام 2024.