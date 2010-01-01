داعش يعلن المسئولية عن تفجير انتحاري شمال غربي باكستان



اعلن تنظيم داعش المسئولية عن تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، بحسب موقع سايت انتيليجنس المتابع لأنشطة الجماعات الإسلامية والمتطرفة.

وقال مسئولون باكستانيون، اليوم الإثنين، إن حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف حزب جمعية علماء الإسلام في منطقة باجورفي إقليم خيبر بختونخوا، أمس الأحد، قد ارتفعت إلى 54 شخصا بعدما توفي المزيد من الجرحى في الانفجار متأثرين بجراحهم، بحسب قناة"جيو نيوز"الإخبارية الباكستانية.

وكانت شرطة إقليم خيبربختونخوا قد قالت إن تحقيقا أوليا يرجح أن يكون تنظيم داعش هو المسئول عن التفجير الانتحاري الذي استهدف تجمعا سياسيا لأفراد الحزب في باجور في إقليم خيبربختونخوا الواقع شمال غربى البلاد.

ويشهد إقليم خيبربختونخوا الواقع شمال غربى البلاد والمتاخم لأفغانستان اضطرابات عنيفة لفترة طويلة.