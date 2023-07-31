تعليم الوادي الجديد: ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية واستمرار الدبلومات الفنية

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، استمرار متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية سير أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وقال، وكيل تعليم الوادي الجديد، إنه يتم التواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس، لضمان انتظام الطلاب بلجان الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل، مشددا على الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، موضحا أنه حال وجود أي مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور.

وأشار عبدالعزيز، إلى ختام امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، اليوم الاثنين، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية.