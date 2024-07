وزير خارجية عُمان: اغتيال هنية يمثل انتكاسة خطيرة لقضية السلام

شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على ضرورة إدانة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس إسماعيل هنية، بـ«أشد العبارات».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، أن «اغتيال هنية لن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار والصراع، ويمثل انتكاسة خطيرة لقضية السلام».

The assassination of Ismail Haniyeh is deplorable and to be condemned in the strongest terms. This will do nothing but lead to further instability and conflict and it is a grave setback for the cause of peace. https://t.co/FukDVQ3iIh