الشرطة البريطانية: إصابة 22 رجل شرطة في أعمال شغب في ساوثبورت

ذكرت شرطة بلدة ميرسيسايد أن 22 رجل شرطة أصيبوا، في أعمال شغب، وقعت في مدينة ساوثبورت أمس الثلاثاء، وأصيب ثمانية منهم بجروح خطيرة، بما في ذلك كسور وجروح قطعية وكسر مشتبه به في الأنف وارتجاج في المخ.

وأصيب رجال شرطة آخرون بجروح في الرأس وإصابات خطيرة في الوجه، كما فقد أحدهم وعيه، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأربعاء.

كما أصيب ثلاثة كلاب بوليسية أيضا خلال الفوضى.

وذكرت شرطة ميرسيسايد أن هؤلاء المتورطين في أعمال الشغب- الذين يعتقد أنه من بينهم أنصار "رابطة الدفاع الإنجليزية" اليمينية المتطرفة- أشعلوا النار في سيارات، تخص أفراد الشعب وألقوا الحجارة على المسجد المحلي وألحقوا اضرارا بمتجر محلي وأشعلوا النار في حاويات قمامة.

وسوف تظل قوات إضافية من الشرطة في المنطقة من أجل التواجد الأمني المرئي.

جدير بالذكر أنه تم تطبيق المادة رقم 60 على مدار 24 ساعة، في المنطقة اعتبارا من الساعة السابعة و54 دقيقة مساء (1854 بتوقيت جرينتش) أمس الثلاثاء، والتي تعزز صلاحيات رجال الشرطة في إيقاف وتفتيش الأفراد وهي تهدف إلى تقليص العنف الخطير.