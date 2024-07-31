إعلام إيراني: هنية كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى انه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران

وأضافت وكالة فارس الإيرانية انه تم استهداف مقر إقامة إسماعيل هنية في منطقة في شمال العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن اغتيال هنية تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد قال إن الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية، مؤكدا أن "دماء المجاهد المناضل للخلاص من براثن المحتلين الصهاينة لن تذهب هدرا أبدا"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف كنعاني أن "استشهاد إسماعيل هنية في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين العزيزة والمقاومة".