أعلنت حركة حماس، صباح اليوم، استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية جراء غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وقالت الحركة في بيان: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية، رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن اغتيال هنية تم عبر صاروخ أطلق من بلد إلى بلد وليس من داخل إيران

• مرثيات متبادلة.. ما قاله إسماعيل هنية بعد استشهاد أولاده وكيف نعاه ابنه؟

في أبريل الماضي نشرت قناة روسيا اليوم، مقطع فيديو لإسماعيل هنية، وهو يتلقى خبر استشهاد 6 من أبنائه وأحفاده بقصف إسرائيلي استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غربي غزة.

وظهر هنية وهو يتمتم قائلا: "الله يسهل عليهم"، كدعاء موروث ثقافي فلسطيني للشهداء.

وقال هنية إن دماء 3 أبنائه ومثلهم من أحفاده الذين استشهدوا بقصف إسرائيلي على غزة، هي "تضحيات على طريق تحرير القدس والأقصى".

وتابع قائلا: "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد، بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف هنية: "أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة.. أبنائي ظلوا مع أبناء شعبنا في قطاع غزة ولم يبرحوا القطاع.. كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم، ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".

واستكمل "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة الشعب الفلسطيني"، معبرا: "نقول للاحتلال إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا، ولن ينجح العدو في أهدافه ولن تسقط القلاع، وما فشل العدو في انتزاعه بالقتل والتدمير والإبادة لن يأخذه في المفاوضات".

واختتم قائلا: "العدو واهم إذا ظن أنه بقتله أبنائي سنغير مواقفنا، دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء شعبنا الشهداء في غزة فكلهم أبنائي، دماء أبنائي هي تضحيات على طريق تحرير الأقصى والقدس".

• الأبناء ينعون الآباء

انقلبت الآية فأصبح ما تبقى من أبناء هنية ينعونه بكلمات مؤثرة، حيث نعته ابنته سارة، عبر حسابها بموقع "إكس" صباح الأربعاء قائلة: "انكسر ضهري يابا، وين رحت وسبت حبيبة قلبك سارة"، وفي تغريدة لاحقة كتبت سارة: "الله يابا إنك تعبت طلبتها ونلتها يا حبيبي".

انكسر ضهري يابا وين رحت و سبت حبيبة قلبك سارة وين يابا 😭😭😭😭😭😭 — Sara Ismael 𓂆 (@sara_hanyia_) July 31, 2024

كما نعاه ابنه عبد السلام قائلا إن دماء والده "ليست أغلى من دم أصغر طفل فلسطيني"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام فلسطينية.

وأضاف عبد السلام في نعيه: "كان والدي يشعر بالشهادة في كل يوم، ونحن نفتخر به ونرفع رأسنا عاليا، نال والدي ما تمناه ونحن في ثورة وكفاح مستمر ضد الاحتلال والمقاومة لن تنتهي باغتيال قيادتها وحماس ستستمر في المقاومة حتى التحرير".

وكشف عبد السلام أن العائلة جهزت نفسها لخبر استشهاد والده منذ فترة، معبرا: "مسيرة القادة إما نصر أو شهادة مبينًا نحن مثل أبناء شعبنا الذين يتلقون خبر استشهاد أقربائهم".

وأشار نجل هنية إلى أن والده تعرض لـ4 محاولات اغتيال طوال مسيرته الوطنية لكنه نجا منها، واليوم يختم الله له بالشهادة كما كان يتمنى دائمًا.

وأوضح قائلا: "عشنا مع والدي مراحل نضالية كثيرة، من إبعاد وأسر وملاحقة، ووطّن نفوس العائلة لمثل هذا اليوم، إذ كان يُخبرنا مذ كنا صغارًا أنه قد يرتقي شهيدًا في أي لحظة، والحمد لله أن نال هذا الشرف".

كما نعته زوجة نجله في مقطع فيديو مسجل بكلمات مؤثرة، قائلة: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أنعى رجلاً تضج الأرض والسماء بطيب ذكره؛ رجلاً غنياً عن التعريف. أنعى عمي وحبيبي وأبي وتاج رأسي وقرّة عيني العم أبو العبد هنية، ليلتحق بركب المجاهدين والصادقين والميامين بهذه الدماء الزكية».