 ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يهدد كندا حال الاعتراف بدولة فلسطين: لن نعقد اتفاقا تجاريا


نشر في: الخميس 31 يوليه 2025 - 8:24 ص | آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2025 - 8:25 ص

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعلان كندا الاعتراف الوشيك بدولة فلسطين، وهدد بعدم عقد اتفاق تجاري مع كندا.

وكتب ترامب عبر حسابه في "تروث سوشال": واو! كندا أعلنت للتو أنها ستعترف بفلسطين. هذا سيجعل من الصعب للغاية عقد اتفاق تجاري معها. آه يا كندا!!!

وسبق لترامب أن هاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسخر منه للسبب ذاته، حيث أعلن نيته الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في سبتمبر المقيل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.


وأشار كارني إلى أن "اعتزامنا الاعتراف بدولة فلسطين مبني على إصلاحات يتبناها محمود عباس بإجراء انتخابات في عام 2026 بدون حماس ونزع سلاحها".

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