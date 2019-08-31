اليسار في ألمانيا يدعو ألمان الشرق إلى مزيد من الثقة بالنفس

دعا جريجور جيزي رئيس كتلة اليسار السابق في البرلمان الألماني "بوندستاج" الألمان الشرقيين قبيل الانتخابات المحلية في ولايتي براندنبورج وسكسونيا يوم غد الأحد إلى مزيد من الثقة بالنفس.

وصاح جيزي اليوم السبت في عدة مئات من المشاركين في مسيرة بمدينة بوتسدام قائلا: "المواطنون في شرق ألمانيا هم الذين أسقطوا السور وليس هيلموت كول".

أضاف جيزي، 71 عاما، أن هذا يجب أن يدفع الشرق لمزيد من الثقة بالنفس، قائلا في لهجة آمرة: "لا نريد أن تكون صورتنا هنا أقل درجة من صورتنا في بافاريا أو في هيسن".

وقال جيزي: "كل ما نريده أن نكون متساوين في الحقوق وأن نكون على نفس المستوى مع الألمان في سائر ألمانيا".

وحث جيزي على أن حسم الانتخابات لصالح البديل الألماني "سيكون ردا فادح الخطأ"، مضيفا القول: "لا أريد سورا آخر حول ألمانيا، وطريق البديل الألماني لا يؤدي إلا إلى ذلك السور".

بعد معركة انتخابية استمرت لأسابيع تجري يوم غد الأحد الانتخابات لانتخاب برلمان جديد في كل من ولاية براندنبورج وولاية سكسونيا.

ويتوقع أن تحدث تغيرات سياسية في كلا الولايتين نتيجة هذه الانتخابات، فكل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه في الائتلاف الحاكم سيمنيان وفقا للاستطلاعات بخسارة كبيرة ، أما البديل الألماني فتظهر هذه الاستطلاعات أنه سيزداد قوة بوضوح.