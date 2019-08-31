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أقيم حفل مبسط لختام دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشر التي أقيمت في مدينة الرباط بالمغرب وانتهت بتتويج مصر باللقب بعد تصدر جدول الترتيب برصيد 273 ميدالية متنوعة بينهم 102 ذهبية و98 فضية و73 برونزية.

وشهد الحفل طابور عرض مبسط حيث شاركت البعثات المشاركة بوفود مبسطه في حفل الختام نظرا لمغادرة معظم البعثات المغرب بعد نهاية المنافسات.

وتواجد في حفل الختام رؤساء اللجان الأولمبية الإفريقية والذي حضره هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

ويرأس وفد بعثة مصر الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ، وتواجد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الحفل انطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت المغرب وكان مبسط بفقرات فلكلورية مغربية وكلمة تحية من اللجنة المنظمة للدول المشاركة وإعلان فوز مصر بلقب الدورة الثانية عشر برقم قياسي من الميداليات.