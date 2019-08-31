 أمريكا تدرج الناقلة الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تدرج الناقلة الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا في التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق يوم 18 أغسطس آب 2019. تصوير: جون نازكا - رويترز.
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا في التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق يوم 18 أغسطس آب 2019. تصوير: جون نازكا - رويترز.
واشنطن (رويترز)
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 1:32 ص | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 1:32 ص

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها.

والناقلة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج السلطات هناك عنها هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن.

وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في بيان ”سفن مثل أدريان داريا 1 تمكن (فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب“.

وأضافت ”أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات“.


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