قال منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 للمعمل المركزي ومعمل إمبابة والمعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك".

وأضاف، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تجديد الشهادة جاء بعد إجراء فريق المجلس الوطني للاعتماد الاختبارات اللازمة، لتجديد الشهادة واجتيازها دون ملاحظات، مؤكدا أهمية شهادة الأيزو لما لها من أهمية في الوصول إلى أعلى معدلات الدقة لنتائج التحاليل والالتزام بمعايير الجودة العالمية.

وتابع أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة المعامل والجودة، وذلك من خلال توفير كل سبل تطوير المنظومة، الأمر الذي انعكس على حصول معملي إمبابة والمعمل المركزي على شهادة الأيزو الدولية، مشيدا بالجهود التي يقوم بها قطاع المعامل في تحسين جودة المياه.

وأضافت أمل عبدالحفيظ، رئيس قطاع المعامل بالشركة، أن اختبارات اعتماد شهادة الأيزو شملت المراجعة على متطلبات الجودة ونظام الإدارة بالمعامل، وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج.

وأكدت حرصها على الوصول بمعامل الشركة إلى أعلى درجات الكفاءة والجودة، وتأهيل العديد من معامل الشركة للحصول على شهادة الأيزو بما يساهم بشكل واضح في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة.