الكونجرس يضغط على كبرى منصات تداول العملات المشفرة لكشف وسائل محاربة عمليات الاحتيال

خاطب الكونجرس الأمريكي كبرى بورصات العملات المشفرة، مثل "كوين بيز" و"باينانس" و"إف تي إكس"، للكشف عن الوسائل التي تتبعها هذه المنصات لمعالجة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية.

ونقل موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي، أن لجنة الإشراف والإصلاح التابعة للكونجرس الأمريكي أرسلت خطابات منفصلة لكل منصة، أعربت فيها عن قلقها بشأن "التصاعد السريع لعمليات الاحتيال وإساءة معاملة المستهلكين، فضلاً عن عدم تطبيق بورصات العملات المشفرة إجراءات لحماية المستهلكين الذين يجرون المعاملات".

واستشهدت خطابات اللجنة ببيانات من لجنة التجارة الفيدرالية، التي تشير إلى أن أكثر من 46000 شخص في الولايات المتحدة خسروا ما مجموعه 1 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال على العملات المشفرة منذ بداية عام 2021، مع خسارة الأفراد 2600 دولار في المتوسط.

ويقول المشرعون إن بعض البورصات "تسمح بإدراج الأصول الرقمية مع تدقيق ضئيل أو بدون تدقيق"؛ مما يمنع البورصات من اكتشاف نقاط الضعف المحتملة ويعرض المستخدمين لخطر السرقة.

يذكر أن منصة Coinbase تخضع حاليًا للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول ما إذا كانت تسمح للمستخدمين بتداول الأوراق المالية غير المسجلة. وهذا التحقيق الخاص منفصل عن القضية التي تتهم موظفًا سابقًا في Coinbase بالاحتيال الإلكتروني.