 السعودية تصنف 5 أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تصنف 5 أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي الإرهابية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 7:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 7:13 م

صنّفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة ، اليوم الأربعاء، 5 أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران.

وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أنه سيتم تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنّفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وأوضح البيان أن الأفراد الخمسة الذين تم تصنيفهم يحملون الجنسية اليمنية، ويعملون ويتعاونون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقوا تدريبات مُكثفة في إيران، ومنهم من هم مرتبطون بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

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