أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "المدارس الفنية المتقدمة الصناعية - دبلوم المعاهد الفنية الصناعية" الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 3 سبتمبر المقبل من خلال دخول الطالب على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات.

وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الكليات التي يشترط القبول بها هي: الفنون الجميلة "عمارة - فنون" بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي بالأقصر {فنون} فقط، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان - بنها - بني سويف - دمياط - طنطا).

ونوه البيان إلى أنه يمكن للطالب التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية، وكود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية)، وستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب، وبعدها تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار.

وأشار البيان إلى أنه وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يلتزم الطلاب بآداء الاختبارات بالكلية التي تقع في نطـاق توزيعهم الجغرافي (أ) ولا يسمح لهم بأداء أي اختبارات خارج هذا النطاق، كما تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وأضاف البيان أنه سيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

وأوضح أن الامتحانات ستجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصاً على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.